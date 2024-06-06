Путин: Ждем Президента Бразилии на саммите БРИКС в Казани

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет приезда бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы саммит БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

Путин отметил, что мнение Дилмы Роуссефф как руководителя НБР и как экс-президента Бразилии очень важно во всех дискуссиях, которые идут на площадках Международного экономического форума, передает пресс-служба Кремля.

«Прошу Вас передать самые наилучшие пожелания действующему Президенту Бразилии — господину Луле, — продолжил российский лидер. — Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи и ждем его в Казани осенью этого года на саммите БРИКС».

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.