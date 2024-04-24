Президент Бразилии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского посла в Москве.

«Да, он посетит [саммит] в октябре в Казани», — ответил Родриго де Лима Баэна Соарес на соответствующий вопрос журналистов на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В БРИКС входят 10 государств. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, но та отказалась. Пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с начала этого года. Объединение носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин может прибыть в Казань во время саммита БРИКС. Международное мероприятие пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября 2024 года.