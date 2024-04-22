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Лавров ожидает приезд Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин может прибыть в Казань во время саммита БРИКС в октябре. Об этом на заседании Совета глав субъектов России при МИД заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Главным событием текущего года в двусторонних отношениях станет государственный визит президента [России Владимира] Путина в Китайскую Народную Республику, а в октябре мы ждем главу КНР [Си Цзиньпина] на саммит БРИКС в Казани», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Лавров уже говорил, что лидеры России и Китая хотели провести встречу во время саммита в столице Татарстана.
Помимо этого, он сделал анонс визита в Россию председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Спикер парламента КНР планирует посетить РФ в июле и примет участие в заседании парламентского форума БРИКС.
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