Президент АвтоВАЗа назвал стоимость бизнес-седана Lada Aura

Более 3 млн рублей будет стоить новый бизнес-седан Lada Aura. Такие цифры озвучил в интервью РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он уточнил, что запустить люксовую отечественную машину в серийное производство хотят в сентябре. Сам Соколов уже прокатился на электрической Lada Aura. По результатам тест-драйва президент АвтоВАЗа назвал бизнес-седан хорошим, современным и приемистым авто. До старта производства компания еще планирует добавить пару штрихов, но в целом машина нравится, отметил топ-менеджер.

Напомним, Aura основана на платформе Vesta. Первый раз бизнес-седан представили в июне 2023-го в Сочи. У машины на 25 см увеличили пространство для задних пассажиров, а также сделали оригинальную расцветку салона и поставили премиум-аудиосистему.

Ранее машину успел оценить президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал Lada Aura «хорошей машиной» после того, как прокатился на ней по трассе М-11 Москва — Петербург. Также протестировал автомобиль и Раис Татарстана Рустам Минниханов, когда находился с рабочем визитом в Самарской области.