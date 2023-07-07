Президент Ассоциации турагентств РТ: Стоимость путевок выросла на сумму удорожания валюты

Стоимость туристических путевок, оформляемых россиянами за границу, уже сейчас подорожала на ту сумму, на которую подорожала национальная валюта. В среднем рост составил 10-12%. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, как в ближайшей перспективе рост курса валют повлияет на удорожание туристических продуктов, Мифтахов ответил: «Он не в ближайшее время повлияет, он постоянно влияет».

«Все турпродукты, которые формируются за рубеж, привязаны к европейской либо долларовой валюте. И любое изменение в волатильности валюты в любом случае увеличивает стоимость данного турпродукта. На сегодняшний момент стоимость путевок подорожала на ту сумму, на которая подорожала национальная валюта», – рассказал Мифтахов.

В среднем, по его словам, рост стоимости составил 10-12%.

Как сообщал «Татар-информ», курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в первый раз с 29 марта 2022 года превысил 100 рублей. Доллар впервые с 28 марта того же года подорожал до 92 рублей.

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