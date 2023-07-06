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Курс евро превысил 100 рублей впервые с конца марта 2022 года
Сегодня, 6 июля, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в первый раз с 29 марта прошлого, 2022 года превысил 100 рублей. Доллар впервые с 28 марта того же года подорожал до 92 рублей.
Курс европейской валюты к 7.20 вырос до 100,312 рубля. Впрочем, затем он начал снижаться и к 7.40 опустился до 99,7 рубля.
В свою очередь курс доллара к 7.30 увеличился до 92,44 рубля. Вместе с тем к 7.40 американская валюта подешевела до 92 рублей.
Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева назвала основным фактором продолжающегося падения курса рубля сокращение профицита торгового баланса страны. При этом в Центробанке не увидели в этом явлении «дополнительных» рисков финансовой стабильности.
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