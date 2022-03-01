Президент «Ак Барса» Маганов: «У нас есть потенциал, чтобы победить в Кубке Гагарина»

Президент «Ак Барса» и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов на встрече Президента Татарстана с хоккеистами и тренерами казанской команды выразил уверенность, что у «Ак Барса» есть потенциал для победы в Кубке Гагарина.

«Мы все верим в команду. "Ак Барс" имеет необходимый потенциал, чтобы победить. Давайте порадуем наших болельщиков и всю республику. В этом году также была интересная история, что весь сезон выходили новые выпуски сериала про команду. Давайте еще четыре выпуска на каждый победный раунд плей-офф. Удачи и успехов всем. У нас все получится», - передает слова Маганова корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.

Также он отметил первые олимпийские медали в истории хоккейного клуба «Ак Барс» и выразил надежду на золотые медали в будущем.

«Рад видеть здесь всех живыми и здоровыми. Рад видеть и всех наших олимпийцев. В этом году хоккеисты "Ак Барса" впервые привезли медали в Татарстан. Большое спасибо Тимуру Билялову и Дмитрию Воронкову. Вслед за серебром теперь будем ждать золото», - подчеркнул Маганов.

Кроме того, Наиль Маганов напомнил о 65-летии «Ак Барса» и отметил тот факт, что капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в своей карьере уже завоевал пять Кубков Гагарина и завтра начнет свой поход за шестым трофеем. Напомним, что «Ак Барс» также является самым титулованным клубом КХЛ, на счету казанцев три Кубка Гагарина.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» приводила речь Рустама Минниханова на встрече с хоккеистами «Ак Барса». А также публиковала большой материал об открытой тренировке и пресс-конференции «Ак Барса», которая прошла накануне.

Напомним, что первый матч серии «Ак Барс» - «Авангард» пройдет в Казани завтра. Начало игры в 19:30 по московскому времени.