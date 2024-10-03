«Престижная профессия»: в Альметьевске началось обучение военных водителей

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Физическую подготовку, владение оружием, знание устройства автомобиля и другие начальные навыки для прохождения срочной службы будут получать курсанты в автошколе ДОСААФ. Там начался набор для желающих получить профессию военного водителя. Сейчас обучение начинают 43 человека.

На встречу с ними пришел и боец СВО, который находится в отпуске.

«Если завяжется армейская дружба, то это навсегда. Могу сказать, нас четверо друзей, и мы дружим 21 год», — говорит боец.

О службе и об особенностях армейской дружбы Рустем Зарипов знает не понаслышке. Он прошел не только срочную службу в воздушно-десантных войсках, последние два с половиной года находился в зоне специальной военной операции. В ДОСААФ приехал поделиться знаниями с курсантами.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Поделюсь своим опытом СВО, чтобы были просвещены, чтобы понимали, что у нас сегодня происходит», — пояснил он мотивы своего поступка.

В автошколе ДОСААФ встретили курсантов, которые пришли получать специальность военного водителя по направлению от военкомата. Скоро им предстоит служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

«Одна из самых востребованных профессий на сегодняшний день, наверно. Не только военный водитель, но вообще водитель. Наиболее востребованная. Тем более военный водитель имеет больше навыков, больше практики. В армии он получит еще больше навыков и стаж. Такие водители очень ценные», — пояснил руководитель автошколы ДОСААФ Ильдар Ахметов.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Занятия проходят ежедневно с четырех вечера, чтобы студенты успевали их посещать. Большое внимание уделяется устройству автомобиля, так как военный водитель обязан обслуживать и ремонтировать свой транспорт в любых условиях. В программе обучения есть и общевойсковая подготовка, физическая культура и навыки владения оружием. Все это проходит на территории школы и автодрома.

Курсант Данила Рыжков, окончив Казанский строительный техникум, вернулся в родной город, чтобы пройти срочную службу.

«Профессия водителя в армии — престижная. Буду помогать боевым товарищам возить личный состав. Он может в любой момент сесть за руль большегрузной машины, отвезти либо личный состав в определенную точку действия, либо какой-то груз, который срочно требуется на фронте», — поделился своим пониманием курсант Данила Рыжков.

Марату Бадамшину 23 года — по образованию он режиссер. Отучился в институте, теперь решил — готов к армейской службе. Его отец в армии был водителем и рассказывал много историй, поэтому парень загорелся пойти по его стопам.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Это огромная ответственность, ты везешь свой взвод, роту, постоянно находишься в мыслях, что у тебя ответственное задание. Я сам хочу подтянуть дисциплину, и для меня ответственность сейчас важно», — рассказал о себе Марат.

Парни готовы учиться и получать профессию. А педагоги поднимают дух будущим срочникам.

«На учебе, которую мы в ДОСААФе пройдем, мы получим навыки и знания, укрепим мужскую дружбу, ответственность друг за друга», — говорят курсанты.

Набор курсантов еще продолжается.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру