СМИ: Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг Токаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, сообщает его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает ТАСС.

По его словам, Назарбаев поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев — прим. ТАСС) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — написал Укибай в Twitter, на своей странице.

Айдос Укибай также сообщил, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных государств. Пресс-секретарь отметил, что он призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана, чтобы обеспечить целостность страны и преодолеть текущие вызовы.