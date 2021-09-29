Преподаватель английского из Татарстана стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Учитель английского языка казанской гимназии №122 имени Ж. А. Зайцевой Мария Голованова стала одним из 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Педагогический стаж Марии Головановой составляет восемь лет. «Еще с детства я усвоила, что моя будущая профессия должна приносить пользу людям. В нашей семье три поколения врачей, и, казалось, мой путь был предопределен. Но я выбрала другую, не менее благородную и важную профессию», — приводит ее слова «Учительская газета».

Имена лауреатов были объявлены сегодня в Ростове-на-Дону на площадке лицея №11. Теперь им предстоит дальнейшая борьба за звание учителя года — они покажут свое мастерство на «Классном часе» и представят педагогические наработки на «Мастер-классе».

Предполагается, что пятерка призеров конкурса будет объявлена 3 октября. Они примут участие в итоговом испытании «Пресс-конференция „Вопрос учителю года”», которое состоится в Москве 4 октября.

С 4 по 10 октября должна пройти Всероссийская учительская неделя, которая будет включать посвященные профессии учителя и направленные на ее популяризацию мероприятия. Неделя завершится I Всероссийским форумом классных руководителей в Москве, который запланирован на 9 и 10 октября.

Победителя конкурса «Учитель года России — 2021» объявят в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана и станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин поручил создать новое телешоу «Учитель года» для популяризации профессионального конкурса.