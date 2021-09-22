Педагог английского языка представит Татарстан на конкурсе «Учитель года России»

Учитель английского языка казанской гимназии № 122 Мария Голованова представит Татарстан на федеральном этапе конкурса «Учитель года России – 2021». Состязание стартует 25 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Ростов-на-Дону готов к приему 85 финалистов Всероссийского конкурса “Учитель года России – 2021” из всех регионов страны», – говорится в сообщении.

Планируется, что 29 сентября будут объявлены 15 лауреатов конкурса, которые покажут свое мастерство на «Классном часе» и представят педагогические наработки на «Мастер-классе».

Пятерка призеров конкурса станет известна 3 октября. Они примут участие в итоговом испытании «Пресс-конференция “Вопрос учителю года”», которое пройдет в Москве 4 октября.

На период с 4 по 10 октября запланирована всероссийская Учительская неделя, которая будет включать мероприятия, посвященные профессии учителя и направленные на ее популяризацию. Учительская неделя завершится первым Всероссийским форумом классных руководителей, который состоится 9 – 10 октября в Москве.

Победителя конкурса «Учитель года России – 2021» объявят в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана, а также станет советником министра просвещения России на общественных началах.