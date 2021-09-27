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Ру Тат
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27 сентября 2021  20:00

Путин поручил создать телешоу «Учитель года»

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В России появится новое телешоу — «Учитель года». О его создании сегодня рассказал Президент России Владимир Путин.

Эта и ряд других мер должны помочь расширить освещение всероссийского мероприятия, считает глава государства.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению „Образование“ обеспечить <...> начиная с 2022 года широкое информационное освещение всероссийского конкурса „Учитель года России“, в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — отмечается в поручении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Поставленное поручение должно быть выполнено к 1 июля следующего года.

#Путин Владимир #учитель года #телешоу
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