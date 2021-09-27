Путин поручил создать телешоу «Учитель года»

В России появится новое телешоу — «Учитель года». О его создании сегодня рассказал Президент России Владимир Путин.

Эта и ряд других мер должны помочь расширить освещение всероссийского мероприятия, считает глава государства.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению „Образование“ обеспечить <...> начиная с 2022 года широкое информационное освещение всероссийского конкурса „Учитель года России“, в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — отмечается в поручении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Поставленное поручение должно быть выполнено к 1 июля следующего года.