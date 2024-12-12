Преподаватель Актанышского техникума награжден медалью «Патриот России»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Преподаватель Актанышского технологического техникума Рустам Мусин награжден медалью «Патриот России». Эта награда вручена ему за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активное участие в благотворительной деятельности.

Рустам Мусин долгие годы преподает историю и обществознание студентам техникума. Он активно работает над воспитанием будущих специалистов сельского хозяйства — механизаторов, а также поваров, ветеринаров, сварщиков и бухгалтеров, прививая им чувство любви к родной земле. Он организует экскурсии и встречи с людьми, оставившими свой след в истории России.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С начала специальной военной операции Рустам Мусин начал принимать активное участие в общественной жизни района. Среди участников спецоперации — много выпускников техникума.

Когда бойцы возвращаются в краткосрочный отпуск, Рустам Мусин приглашает своих бывших учеников в техникум для общения со студентами. Короткие, но содержательные выступления бойцов, убежден он, способствуют патриотическому воспитанию юношей и девушек.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Помимо преподавательской работы, Рустам Мусин занимается организацией благотворительных концертов «Мы вместе».

Эти мероприятия собрали известных и самодеятельных артистов района, которые провели сотни мероприятий в селах муниципалитета. Все деньги, вырученные от продажи билетов, направляются на сбор шефской помощи бойцам специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В День Героев Отечества Рустам Мусин был удостоен медали «Патриот России» за свою преданность делу. Правительственную награду ему вручили глава Актанышского района Ленар Зарипов и военком Ленар Ахметзянов на торжественном мероприятии, посвященном этому дню.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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