Препарат «Спутник М» для вакцинации подростков будет на 30% дешевле взрослой вакцины

Стоимость российской вакцины для подростков «Спутник М», установленная Федеральной антимонопольной службой (ФАС) составит 600,48 рубля. Препарат для несовершеннолетних обойдется на 30% дешевле, чем взрослая вакцина «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс».

«ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики Covid-19 „Спутник М“. Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых „Спутник V“ и составляет 600,48 рубля», — сказано в сообщении службы.

Отмечается, что причиной сокращения стоимости вакцины стала меньшая концентрация действующих частиц в ней.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Препарат по аналогии со «Спутником V» вводится дважды с интервалом в 21 день, но в меньшей дозировке.

Подростков от 12 до 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей или законных представителей, а с 15 лет — при наличии собственного письменного добровольного согласия несовершеннолетнего.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что первые партии вакцины поступят в гражданский оборот в середине декабря, о чем сообщало ИА «Татар-информ».