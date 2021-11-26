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Ру Тат
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Здоровье
26 ноября 2021  14:48

Вакцина от Covid-19 для подростков поступит в оборот через три недели

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Вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для детей в возрасте от 12 лет, будет доступна примерно через три недели. Об этом со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — заявил министр.

О регистрации препарата «Спутник М» стало известно 24 ноября. По данным испытаний, эффективность вакцины составляет 93,2%.

#Коронавирус
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