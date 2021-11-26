Вакцина от Covid-19 для подростков поступит в оборот через три недели
Вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для детей в возрасте от 12 лет, будет доступна примерно через три недели. Об этом со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.
«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — заявил министр.
О регистрации препарата «Спутник М» стало известно 24 ноября. По данным испытаний, эффективность вакцины составляет 93,2%.