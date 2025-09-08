Премия Ильгама Шакирова получила дополнительную номинацию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканская премия имени Ильгама Шакирова с 2027 года получит еще одну номинацию. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Награда в категории «Народное пение» будет вручаться отдельно мужчинам и женщинам. До этого быть отмеченным в этой категории мог только один артист.

Каждый лауреат по-прежнему будет получать по 200 тыс. рублей. Таким образом, общее финансирование премии увеличится с 600 тыс. рублей до 800 тыс.

Подготовило нововведение Министерство культуры Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ».

Республиканская премия учреждена для продолжения творческого пути выдающегося певца, народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова и сохранения национальных вокальных традиций в 2020 году. По решению Правительства РТ она вручается один раз в два года.

В этом году лауреатами премии стали: народная артистка РФ и РТ, оперная певица Зиля Сунгатуллина – в номинации «Вокал» среди женщин, заслуженный артист РТ, певец Артур Исламов – в номинации «Вокал» среди мужчин, народная артистка РТ, певица Зайнаб Билалова и оператор ООО «Башнефть-Добыча» Ильшат Сибагатуллин – в номинации «Народное пение» (они разделили награду).