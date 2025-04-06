У премии имени Ильгама Шакирова может появиться еще одна номинация

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Республиканская премия имени Ильгама Шакирова с 2027 года может быть расширена за счет добавления еще одной номинации. Проект соответствующего постановления Кабмина РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Министерство культуры Татарстана предлагает, чтобы награда в категории «Народное пение» вручалась бы отдельно мужчинам и женщинам. До этого получить премию в ней мог только один певец.

Каждый лауреат по-прежнему будет получать по 200 тыс. рублей. Таким образом, общее финансирование премии должно будет увеличиться с 600 тыс. рублей до 800 тыс.

Республиканская премия учреждена для продолжения творческого пути выдающегося певца, народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова и сохранения национальных вокальных традиций в 2020 году. По решению Кабинета Министров РТ она вручается один раз в два года.

В этом году лауреатами премии стали: народная артистка РФ и РТ, оперная певица Зиля Сунгатуллина – в номинации «Вокал» среди женщин, заслуженный артист РТ, певец Артур Исламов – в номинации «Вокал» среди мужчин, народная артистка РТ, певица Зайнаб Билалова и оператор ООО «Башнефть-Добыча» Ильшат Сибагатуллин – в номинации «Народное пение» (они разделили награду).