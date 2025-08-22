«Большая школа для молодежи»: артисты рассказали о значении наследия Ильгама Шакирова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялся «Илһамлы фестиваль», на котором выступили лауреаты премии и конкурса Ильгама Шакирова.

«Я горжусь тем, что являюсь обладателем премии Ильгама Шакирова, потому что с трепетом вспоминаю времена, когда мы с легендой татарской песни выступали вместе на самых больших, самых красивых сценах. Когда в Москве Ильгам абый выходил на сцену, аплодисменты не смолкали по полчаса. Сколько поколений выросло по его примеру! Хотя Ильгам абый не преподавал в вузах, он воспитал своим творчеством множество молодых талантов», – рассказала народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина корреспонденту «Татар-информа».

Она назвала Ильгама Шакирова гордостью Казанской государственной консерватории.

«Ильгам абый очень серьезно относился к творчеству, пришел с большой профессиональной подготовкой. Обучаясь профессиональному вокалу, он сумел сохранить свой «моң», самобытность, природный талант. Наши молодые исполнители должны ориентироваться на таких личностей, как Ильгам абый, для них он – большая школа», – поделилась артистка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открывая фестиваль, ведущая Айзиля Батырханова подчеркнула, что образы Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой остаются в сердцах миллионов людей.

«Мы обязаны всегда о них помнить, устраивать вечера их памяти, изучать их творчество», – сказала она.

Народная артистка Татарстана Зайнап Фархутдинова поделилась воспоминаниями о том, как когда-то Ильгам Шакиров принимал ее в филармонию.

«Он мне приводил в пример разные мелизмы, чтобы понять возможности моего голоса. С его благословения я пришла работать в филармонию. Это были его самые сильные годы. Песни Ильгама абыя воспитали нас. Мы с упоением слушали по радио и телевидению выступления артистов того времени. Ильгам абый, несомненно, один из золотых столпов татарского песенного искусства. Для нашего народа, для молодежи, для будущего его наследие бесценно. Я исполняю несколько песен из его репертуара и рада тому, что могу их исполнять. Это большая школа», – сказала народная артистка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доцент Казанского государственного института культуры Алсу Зайнетдинова – певица Асылъяр – стала первым лауреатом телевизионного конкурса «Татар моңы» имени Ильгама Шакирова.

«В 2004 году я училась на втором курсе Казанского государственного института культуры и искусств. Тогда я делала свои первые шаги в творчестве… Для меня была большая честь участвовать в конкурсе и стать лауреатом. Это вдохновило меня на новые успехи», – рассказала она.

На фестивале также выступили заслуженный артист Татарстана Рустам Насибуллин, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Резеда Галимова, народная артистка Татарстана Асхат Хисматов, лауреаты телевизионного конкурса «Татар моңы» им.Ильгама Шакирова Эльмира и Рафиль Залялиевы, лауреат конкурсов имени Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова Алмас Хусаинов, народный артист Татарстана Фердинанд Салахов, заслуженные артисты Татарстана Наиль Сагдеев, Альфис Галиуллин.

В ходе музыкального вечера прозвучали стихи Хасана Туфана, Ильдара Юзеева, Гарая Рахима, Роберта Ахметзянова, Факиля Сафина, с экрана были продемонстрированы виды родной деревни Ильгама Шакирова Яна-Буляк, предметы, связанные с артистом, хранящиеся в филармонии, его школьная тетрадь по геометрии, фотографии.

Также были представлены фотографии, связанные с Альфией Авзаловой, приведена подробная информация о будущих памятниках двум легендам татарской музыки.

Зиля Мубаракшина