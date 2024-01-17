Премьера по Островскому, новогодняя сказка и коллаборации: ТЮЗ Казани открыл карты на год

Казанский ТЮЗ в наступившем 2024 году представит зрителям восемь премьер. Анонсировал их на пресс-завтраке главный режиссер театра Радион Букаев.

Уже на следующей неделе, 26-27 января, театр представит спектакль «Омут» по сценарию современного драматурга Ирины Васьковской. Сейчас в театре активно идут репетиции премьеры.

«С Ириной Васьковской мы работаем уже несколько лет. Это современная пьеса, в которой вы можете узнать много классических произведений», – пояснил Букаев.

Режиссером постановки стал сам главный режиссер Казанского ТЮЗа. Спектакль будет рассказывать о том, как разные поколения влияют друг на друга и как они вместе сосуществуют.

Спектакль, по словам заведующей литературной частью Казанского ТЮЗа Валерии Завьяловой, будет рассказывать о том, как разные поколения влияют друг на друга и как они вместе сосуществуют. Она также уточнила, что впервые спустя 3 года после премьеры спектакля «Лиса и виноград» в новой постановке будет задействован известный актер Роман Ерыгин, народный артист Республики Татарстан.

В конце марта Казанский ТЮЗ планирует выпустить спектакль-променад «Легкий человек», эскиз которого был показан в прошлом году на фестивале «Горький +». Его режиссером также стал Букаев.

«Это очередная наша коллаборация, в данном случае с Музеем имени Горького. Маршрут останется тот же, поменяются артисты – будет два состава, скорее всего. Это спектакль по рассказам Горького про реальных людей, которые жили в городе Казани во времена Горького. Мы практически не убрали ни одного слова, так кое-что подкорректировали. И потом про этих же людей в Музее Горького вам расскажут во второй части спектакля», – рассказал Букаев.

В мае будет показана премьера по комедии Островского «Без вины виноватые». Постановка приурочена к 200-летию драматурга, которое отмечалось в прошлом году. Ставить спектакль будет режиссер Тимур Насиров из Санкт-Петербурга.

«Он не работал в городе Казани. В главной роли будет Гузель Шакирзянова, народная артистка Республики Татарстан. Этим спектаклем мы будем готовить ее юбилей», – обратил внимание Радион Букаев.

Май станет самым богатым на премьеры месяцем года для театра. Выйдут два аудиоспектакля в коллаборации с Казанским университетом, создаваемые на средства гранта «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект получил название «Ученые дети». Один спектакль будет ориентирован для детей младшего возраста, второй – на аудиторию среднего школьного возраста.

«Работа для детей младшего школьного возраста называется «Сад открытий». За время этого спектакля слушатели пройдут по территории университетского сада (и будут заполнять дневники впечатлений – прим. Т-и). Второй спектакль для подростков – его посетители будут перемещаться внутри университета, а именно в Музее истории КФУ. Это две истории про то, что учиться круто, что университет – это интересное место. Таким образом театр пытается своими средствами предложить своей аудитории, возможно, выбрать вуз», – пояснил Радион Букаев.

В мае же совместно с Центром семьи «Казан» Казанский ТЮЗ запустит аудиоспектакль по Чаше. Постановка обещает быть необычной и динамичной: к работе над ней привлекли не драматурга, а бывших участников КВН – Тимура Шарифуллина, Михаила Буланова, Александра Кандыбы.

Следующий, 92-й сезон, Казанский ТЮЗ откроет в октябре премьерой по произведению Максима Горького «Мои университеты». Эскиз спектакля также был создан во время фестиваля «Горький +». Но это уже будет не спектакль-променад, а постановка на основной сцене.

«Эскиз спектакля был создан режиссером Тимуром Куловым, он же продолжит эту работу. Инсценировку будет писать драматург, заведующий музеем Салиха Сайдашева Айдар Ахмадиев, который с Тимуром уже достаточно плотно работал прежде в спектакле "Приключения Рустема" в ТЮЗе имени Кариева», – рассказал Радион Букаев.

В декабре 2024 года режиссер Лилия Ахметзянова поставит в Казанском ТЮЗе новую новогоднюю сказку. Какую именно, театр пока не раскрывает. Но, как подчеркнула заведующая литературной частью Казанского ТЮЗа Валерия Завьялова, новогодние сказки давно не ставились театром.