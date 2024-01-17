ТЮЗ Казани в Год семьи запустит совместно с Центром семьи «Казан» аудиоспектакль по Чаше

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В мае Казанский ТЮЗ представит премьеру, создаваемую в настоящее время в коллаборации с Центром семьи «Казан». Аудиоспектакль, по словам главного режиссера театра Радиона Букаева, обещает быть необычным и динамичным: к работе над ним привлекли не драматурга, а бывших участников КВН. К тому же эта постановка приурочена к Году семьи, которым объявлен наступивший 2024 год.

«Сценарий написан и согласован. Мы нашли в Казани группу, которая раньше играла в КВН и сейчас она также продолжает писать сценарии в развлекательной сфере. Они погрузились в наш мир, посмотрели наши другие коллаборации, наши аудиоспектакли и написали довольно интересный текст. У меня впервые будет такой опыт, когда я буду работать не с профессиональным театральным драматургом, а со сценаристами, которые пишут киносценарии, сценарии для КВН-щиков. Нам нужно больше объединяться, к чему мы и стараемся идти, потому что одна голова – хорошо, а две лучше», – сказал Букаев, анонсирую премьеру на пресс-завтраке в Казанском ТЮЗе.

При этом, отметил он, сценарий переписывался, но в итоге аудиоспектакль должен получиться интересным. Соавторами текста к нему стали КВН-щики Тимур Шарифуллин, Михаил Буланов, Александр Кандыба.