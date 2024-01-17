Казанский ТЮЗ готовит премьеру «Омут» – микс узнаваемой классики от Ирины Васьковской

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Первой премьерой Казанского ТЮЗа в наступившем 2024 году станет спектакль «Омут» по сценарию современного драматурга Ирины Васьковской. Первые показы намечены на 26-27 января, пока же в театре активно идут репетиции премьеры. Об этом на пресс-завтраке рассказал главный режиссер театра Радион Букаев.

«С Ириной Васьковской мы работаем уже несколько лет. Это современная пьеса, в которой вы можете узнать много классических произведений», – пояснил Букаев.

Режиссером постановки стал сам Радион Букаев. Спектакль, по словам заведующей литературной частью Казанского ТЮЗа Валерии Завьяловой, будет рассказывать о том, как разные поколения влияют друг на друга и как они вместе сосуществуют. Она также уточнила, что впервые спустя 3 года после премьеры спектакля «Лиса и виноград» в новой постановке будет задействован известный актер Роман Ерыгин, народный артист Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский ТЮЗ в Год семьи запустит совместно с Центром семьи «Казан» аудиоспектакль по Чаше.