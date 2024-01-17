Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский ТЮЗ готовит премьеру «Омут» – микс узнаваемой классики от Ирины Васьковской
Первой премьерой Казанского ТЮЗа в наступившем 2024 году станет спектакль «Омут» по сценарию современного драматурга Ирины Васьковской. Первые показы намечены на 26-27 января, пока же в театре активно идут репетиции премьеры. Об этом на пресс-завтраке рассказал главный режиссер театра Радион Букаев.
«С Ириной Васьковской мы работаем уже несколько лет. Это современная пьеса, в которой вы можете узнать много классических произведений», – пояснил Букаев.
Режиссером постановки стал сам Радион Букаев. Спектакль, по словам заведующей литературной частью Казанского ТЮЗа Валерии Завьяловой, будет рассказывать о том, как разные поколения влияют друг на друга и как они вместе сосуществуют. Она также уточнила, что впервые спустя 3 года после премьеры спектакля «Лиса и виноград» в новой постановке будет задействован известный актер Роман Ерыгин, народный артист Республики Татарстан.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский ТЮЗ в Год семьи запустит совместно с Центром семьи «Казан» аудиоспектакль по Чаше.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»