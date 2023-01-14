Премьер Японии Кисида: Украина сейчас – это Восточная Азия завтрашнего дня

В Восточной Азии может повториться нынешняя ситуация вокруг Украины, считает премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, урок, который преподнес конфликт на территории Украины, заключается в том, что гарантии безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неделимыми.

«Я считаю, что Украина сейчас – это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня», – приводит ТАСС его слова.

Кисида также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с европейскими партнерами с целью укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и напомнил, что в последнее время Япония укрепляет взаимодействие со странами Европы в области безопасности.

Напомним, ранее в МИД РФ ранее заявили, что курс Токио на отказ от мирного развития и форсированную милитаризацию вынуждает Россию принять ответные меры по блокировке военных угроз. Сообщалось также, что вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне украинского конфликта.