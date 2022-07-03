Премьер Японии Кисида рассказал о планах G7 вдвое снизить цены на нефть из России

Механизм ограничения цен на нефть из России, который обсуждался на недавнем саммите «Большой семерки» в Германии, позволит сократить их вдвое. Об этом заявил Премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.

«Мы установим верхний предел на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — объяснил политик планы «Группы семи». И добавил: «Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, которая нарушает мирный порядок. Мы должны показать, что за насилие приходится платить высокую цену».

Ранее государства «Большой семерки» по результатам саммита, который проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау, договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она станет продаваться по цене выше предельной. Это следует из итогового коммюнике мероприятия.

До этого стало известно, что лидеры стран G7 обсуждали установление ценового потолка для нефти из РФ за счет введения ограничений на ее страхование и перевозку. Президент США Джо Байден пообещал запретить страхование странами Запада российских судов с нефтью.

При этом аналитики банка JPMorgan Chase предположили, что Россия в ответ на введение предельных цен может сократить добычу нефти, что приведет к существенному увеличению ее стоимости. В частности, уменьшение добычи на 3 млн баррелей нефти в сутки вызовет рост ее цены до 190 долларов за баррель, рассказало об оценке ситуации экспертами агентство Bloomberg.

Ужесточение санкций против РФ началось после признания независимости ДНР и ЛНР и последовавшего за этим начала специальной военной операции на Украине. О ней 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.