Санкции ЕС и НАТО против России могут коснуться и проекта «Северный поток — 2»

Германия вместе с союзниками из Европейского Союза и Североатлантического альянса работает по «спектру» возможных санкций против России, которые могут коснуться и трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

«На этой базе (совместно с союзниками в ЕС и НАТО — прим. Т-и) мы работаем над мощным пакетом санкций. При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая „Северный поток — 2“», — отметила руководитель внешнеполитического ведомства.

Министр пояснила, что ФРГ хочет постоянного диалога с Россией, но в некоторых вопросах требуется и твердость, которая «недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются».

В МИД РФ неоднократно заявляли, что утверждения Запада о «российской агрессии» беспочвенны и Россия не собирается никому угрожать.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и выгоден для стран Европы. Помешать строительству газопровода пытались Соединенные Штаты.

Ранее в СМИ появилась информация, что санкции против Москвы на случай обострения ситуации вокруг Украины разрабатывает Великобритания, не исключая «ядерный» вариант поддержки Лондоном отключения России от SWIFT, а также меры против «Северного потока — 2».