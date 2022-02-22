Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Россия не должна проводить футбольные турниры»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявил о том, что у страны нет никаких шансов на проведение крупных футбольных турниров.

По словам Джонсона, Россия становится все более изолированной страной.

«Россия становится всё более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», – цитирует премьер-министра Великобритании журналист Роб Харрис.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон, а Польский футбольный союз намеревается провести стыковой матч за выход на Чемпионат Мира – 2022 на нейтральном поле.