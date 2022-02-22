УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Лондон на «Уэмбли»

Санкт-Петербург может лишиться права принять финал Лиги чемпионов после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают сразу два британских издания: Mirror и Daily Star.

По информации источников этих газет, УЕФА внимательно следит за развитием событий на Украине для разработки дальнейших планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.

В качестве одного из вариантов рассматривается перенос финала Лиги чемпионов, назначенного на 28 мая, с «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге на стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Стоит отметить, что прецедент с переносом места финала главного европейского футбольного турнира уже имел место в прошлом году, когда из-за распространения коронавируса встреча была перенесена из Стамбула в Порту.

В 2023 году в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» должен состояться матч за Суперкубок УЕФА.