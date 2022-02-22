Футбольный союз Польши собирается провести стыковой матч за ЧМ-2022 на нейтральном поле

Футбольный союз Польши намерен перенести стыковую игру за выход на чемпионат мира 2022 года на нейтральное поле.

По данным СМИ, польская сторона будет настаивать и обращаться в УЕФА и ФИФА по поводу переноса игры против сборной России на нейтральное поле. Эту информацию прокомментировал министр спорта Польши Камил Бортничук.

«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если инициативу не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — цитирует слова Бортничука Sport.pl.

Ранее сообщалось, что стыковой матч за выход на ЧМ-2022 должен состояться 24 марта в Москве, на стадионе «Динамо».