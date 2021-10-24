Премьер-министр Израиля высоко оценил переговоры с Президентом России

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что встреча с российским Президентом Владимиром Путиным была хорошей и глубокой. Стороны обсудили Сирию и иранскую ядерную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча с Президентом Путиным была очень хорошей, очень глубокой, — сказал на заседании Кабмина Беннет. — Конечно, с Президентом Путиным мы говорили о положении дел в Сирии, потому что в определенном смысле русские — наши северные соседи, и нам важно, чтобы мы справлялись с деликатной и сложной ситуацией там плавно и без инцидентов».

Беннет отметил, что российский лидер прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности.

Переговоры Путина и Беннета прошли в пятницу в Сочи, встреча длилась пять часов. Визит Премьер-министра Израиля в Россию был приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами.