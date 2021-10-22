Переговоры Путина с Премьер-министром Израиля продлились пять часов

Встреча Президента РФ Владимира Путина и нового Премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Сочи продлилась пять часов и прошла в очень дружественной и позитивной обстановке. Об этом рассказали в канцелярии главы Правительства Израиля, передает РИА Новости.

«Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча Премьер-министра Нафтали Беннета и Президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов... Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — сказано в сообщении израильской стороны.

Отмечается, что после завершения переговоров Путин и Беннет прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа. Так как встреча получилась продолжительной, Премьер-министр и израильская делегация задержатся в России до завершения Шаббата.

Утром 22 октября Беннет вылетел в Сочи с первой официальной рабочей поездкой в должности главы Правительства Израиля по личному приглашению Президента России Владимира Путина. Его визит приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между двумя странами.