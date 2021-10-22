Путин провел первую личную встречу с новым Премьер-министром Израиля

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым главой Правительства Государства Израиль Нафтали Беннетом в Сочи, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в новую должность и отметил, что его визит в Россию приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами.

«За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения, и для этого есть все основания. Во-первых, Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли, по сути, у истоков создания Государства Израиль. Во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны — к этим людям мы относимся с особой теплотой», — сказал Путин.

Он также обратил внимание и на торгово-экономические связи, которые на сегодняшний день не слишком велики по объемам, но имеют перспективы для дальнейшего успешного развития.

Глава государства также выразил уверенность, что обсуждение с Беннетом текущей ситуации в Сирии пройдет конструктивно и полезно, так как в вопросах борьбы с терроризмом у Израиля и России немало точек соприкосновения.

«Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, — а они неизбежны для каждого государства, — всё-таки в части российско-израильских отношений Ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения», — подчеркнул Президент РФ.