Премьер-министр Израиля опубликовал видео ударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Нетаньяху опубликовал видео, на котором запечатлены удары по сектору Газа.

В посте Нетаньяху пожелал, чтобы атакующие «продолжали изо всех сил».

Напомним, в прошлую субботу Израиль атаковали ракетами со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ на эти действия, армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».

При столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения. По последней информации, в результате атаки на Израиль также погибли двое россиян.