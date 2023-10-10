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Премьер-министр Израиля опубликовал видео ударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Нетаньяху опубликовал видео, на котором запечатлены удары по сектору Газа.
В посте Нетаньяху пожелал, чтобы атакующие «продолжали изо всех сил».
Напомним, в прошлую субботу Израиль атаковали ракетами со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ на эти действия, армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».
При столкновениях и обстрелах среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тыс. получили ранения. По последней информации, в результате атаки на Израиль также погибли двое россиян.
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