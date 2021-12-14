Премьер-министр Британии в интервью случайно «увеличил» число пациентов с «омикроном»

Глава министерства юстиции и заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб из-за возникшего недопонимания «увеличил» число госпитализированных со штаммом «омикрон» коронавируса. Во время интервью он случайно назвал число пациентов 250, хотя на самом деле было госпитализировано 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

13 декабря в Британии подтвердили первую смерть от штамма коронавируса «омикрон».

Британские медики рекомендовали повысить уровень угрозы с 3-го до 4-го, из-за высоких темпов заражения инфекцией и растущей нагрузки на здравоохранения.

«Последнее (число — ред.), что я видел, было около пары сотен, думаю, 250 было, когда я смотрел последний раз, но, конечно, данные обновляются», — сказал Рааб в ответ на вопрос о том, сколько именно человек были госпитализированы с «омикроном» в Британии.

Позже телеканал уточнил, что заместитель премьера неверно понял вопрос ведущей.

По последним данным, в Великобритании с мутацией «омикрон» были госпитализированы 10 человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.