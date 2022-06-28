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Официальная хроника
28 июня 2022  18:55

Премьер Италии: Власти Индонезии исключили приезд Путина на саммит G20

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Президент Индонезии Джоко Видодо исключил возможность очного присутствия российского лидера Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20, который пройдет на Бали, заявил Премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение приехать на встречу стран-лидеров организации, отметив, что окончательного решения о формате участия главы государства еще не принято.

«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим», – сказал Драги на  пресс-конференции после саммита G7 в Германии. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных коллег не бойкотировать встречу G20, если Путин будет в нем участвовать. Она подчеркнула, что в этом случае страны Запада смогут озвучить свою позицию напрямую.

Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. После этого страны Запада и часть азиатских государств начали ужесточать санкции против РФ. 

 

 

#Владимир Путин #G20
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