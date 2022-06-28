Премьер Италии: Власти Индонезии исключили приезд Путина на саммит G20
Президент Индонезии Джоко Видодо исключил возможность очного присутствия российского лидера Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20, который пройдет на Бали, заявил Премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин получил приглашение приехать на встречу стран-лидеров организации, отметив, что окончательного решения о формате участия главы государства еще не принято.
«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим», – сказал Драги на пресс-конференции после саммита G7 в Германии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных коллег не бойкотировать встречу G20, если Путин будет в нем участвовать. Она подчеркнула, что в этом случае страны Запада смогут озвучить свою позицию напрямую.
Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. После этого страны Запада и часть азиатских государств начали ужесточать санкции против РФ.