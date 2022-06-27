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Ру Тат
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Политика
27 июня 2022  18:01

В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20

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Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20, однако формат его участия в мероприятии пока не известен. Об этом ТАСС рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. 

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — подтвердил он.

Ушаков отметил, что власти Индонезии пригласили Путина принять очное участие во встрече, и выразил надежду на то, что пандемия коронавируса позволит российскому лидеру посетить мероприятие лично.

Семнадцатый по счету саммит с участием глав государств Группы двадцати пройдет 15–16 ноября 2022 года на острове Бали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных коллег не бойкотировать мероприятие, если Путин будет в нем участвовать. Она подчеркнула, что в этом случае страны Запада смогут озвучить свою позицию напрямую.

Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. После этого страны Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ. 

 

#Владимир Путин #G20
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