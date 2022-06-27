В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите G20, однако формат его участия в мероприятии пока не известен. Об этом ТАСС рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — подтвердил он.

Ушаков отметил, что власти Индонезии пригласили Путина принять очное участие во встрече, и выразил надежду на то, что пандемия коронавируса позволит российскому лидеру посетить мероприятие лично.

Семнадцатый по счету саммит с участием глав государств Группы двадцати пройдет 15–16 ноября 2022 года на острове Бали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных коллег не бойкотировать мероприятие, если Путин будет в нем участвовать. Она подчеркнула, что в этом случае страны Запада смогут озвучить свою позицию напрямую.

Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. После этого страны Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ.