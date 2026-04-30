Представлены две серии первого татарского 3D-анимационного сериала «Внук Шурале – Шуркай»

Телеканал «Шаян ТВ» провел закрытую презентацию первого татарского 3D-мультсериала «Внук Шурале – Шуркай», снятого с помощью искусственного интеллекта.

Этот сериал – первое творение анимационной студии «Шаян мультфильм», которая начала работать в феврале этого года. Две серии мультсериала посмотрели и. о. Председателя Государственного Совета РТ и главу Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, депутаты Государственного Совета Татарстана Ркаиль Зайдулла (председатель Союза писателей РТ) и Данис Шакиров (председатель исполкома Всемирного конгресса татар).

Этот проект посвящен 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, он основан на персонажах произведений писателя. Таким образом, «Шаян ТВ» стал одним из медиаресурсов, которые начали использовать искусственный интеллект для производства анимационного контента на татарском языке.

Главные герои анимационного сериала – Шуркай (внук Шурале), Там-там (внук Су анасы), Аккай (внук Ак Барса), Зилхан (внук Зиланта) и другие. Каждая серия, по замыслу создателей, должна раскрывать с помощью современных сюжетов и динамической формы такие важные ценности, как труд, честь, уважение и ответственность. Средняя продолжительность серии составляет семь минут.

Главный редактор телеканала «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова заявила журналистам, что каждая крылатая фраза в произведениях Тукая имеет воспитательный смысл. «Татарский мир, наша культура, наша история полны приключений. Мы должны донести знание о ней до следующего поколения», – сказала она.

По словам генерального директора телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» Ильшата Аминова, всего планируется выпустить десять серий. «Потом собираемся объединить их и сделать полнометражный мультфильм, который можно будет показывать в кинотеатрах. В дальнейшем мы планируем регулярно выпускать анимационные сериалы. Сначала они будут выходить на сайте. Потом их представят на видеоплатформах», – пояснил он.

Ильшат Аминов напомнил, что анимационный сериал – сложный жанр. «Я не до конца понимал эту работу, она сложная, в ней много трудных аспектов, я думал, что будет проще. На одну серию уходит около месяца. Тяжело, но очень интересно», – признался он. Медиаменеджер также поблагодарил Марата Ахметова как председателя Комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, за возможность реализовать этот проект.

«Спасибо за возможность начать эту работу, за оказанное доверие. Для детей нужно больше работать в этом новом формате. Современные дети – визуалы, им трудно воспринимать текстовую информацию, их внимание может привлечь только четкое, качественное изображение. Поэтому мы подумали, что „Шаян ТВ“ нужна своя мультипликационная студия. У нас большие планы», – заверил руководитель телерадиокомпании.

После просмотра мультсериала Марат Ахметов поделился впечатлениями. «В ходе осенней поездки в Якутию Ильшат Юнусович [Аминов] вернулся совершенно опьяненный тем, как работает тамошняя телерадиокомпания. На него произвело большое впечатление мастерство одного молодого человека, и он с удивлением узнал, что анимация создается так быстро и красиво. После этого пообещал, что тоже возьмется за это дело», – поделился политик некоторыми деталями предыстории создания мультсериала.

Ахметов также отметил важность сохранения языка, нации, национальных традиций для будущих поколений и необходимости подавать хороший пример следующему поколению. «Спасибо исполнителям, которые передали голоса наших героев на таком прекрасном литературном языке. Песня такая нежная и удачно подобранная, что просто таешь, когда слышишь», – заметил он.

«Давайте продолжим это прекрасное начало. Вместе с талантливой командой давайте будем хорошо трудиться на благо нашего народа и страны и передадим слово Тукая нашим потомкам на нашем родном языке», – заключил Марат Ахметов.

Руководителем анимационной студии является Лилия Закирова. Профессиональный дубляж был выполнен в дубляжной студии «Шаян ТВ» под руководством заслуженного работника печати и массовых коммуникаций РТ Розы Адиятуллиной. Заслуженная артистка РТ Резеда Салахова озвучила главного героя – Шуркая. Аккая озвучила Зиля Ахметшина, а Там-Таму дал свой голос Сайдяш Гарифзянов. Народный артист Татарстана Ирек Хафизов озвучил мудрого Зилхана, а заслуженный артист РТ Ильнур Закиров –Барсбая.

Для этого проекта была создана уникальная песня под названием «Серле урман» («Тайный лес»). Мелодию написал композитор Артур Маузер, а слова создала Гульнара Рашитова. Профессиональная обработка музыкального произведения Оскаром Усмановым позволила достичь совершенства. Песню исполняют заслуженная артистка РТ Татьяна Ефремова и трио «Красивые девушки».

Гульнар Гарифуллина