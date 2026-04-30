Первый вертикальный сериал для подростков на татарском языке «Ну, Карим» представили в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в казанском кинотеатре «Синема 5» состоялась премьера – зрителям представили первую серию вертикального сериала «Ну, Карим».

Это новый формат, ориентированный на подростковую аудиторию. Проект адаптирован под формат социальных сетей и рассказывает о жизни современных школьников – коротко и динамично. Сюжет начинается с появления в 10-м классе новой ученицы.

Сериал направлен на расширение использования татарского языка в цифровой среде и создание актуального и конкурентоспособного контента для молодежи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первую серию показали в рамках презентации первого татарского 3D-мультсериала «Внук Шурале – Шуркай».

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, представители Министерства образования и науки, депутаты Госсовета республики.

Руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев поблагодарил телерадиокомпанию «Татарстан – Новый век» за поиск новых форматов, способных заинтересовать детей и молодежь. Он отметил, что вывод таких проектов к аудитории – важная работа, подчеркнул, что давно хотел увидеть вертикальный формат видео, и выразил надежду на его развитие. Также он поблагодарил Марата Ахметова за создание условий для реализации подобных инициатив.

Гульнар Гарифуллина