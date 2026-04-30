Марат Ахметов о мультсериале «Внук Шурале – Шуркай»: Мы нашли успешную современную форму

И. о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов дал положительную оценку первому татарскому 3D-мультсериалу «Внук Шурале – Шуркай».

Политик сказал журналистам, что телеканал «Шаян ТВ» нашел очень удачную форму, позволяющую заинтересовать детей и подрастающее поколение.

«Мне очень понравилось, это современная удачная форма. Создателям удалось передать литературную элегантность нашего языка. Все создано в соответствии с потребностями детей, использовался искусственный интеллект. Нужно создавать сотни таких продуктов – жизнь разнообразна, и потребности детей и подростков разных возрастов могут отличаться. Мы, безусловно, продолжим эту работу на канале «Новый век». Желаю дальнейших успехов», - заявил Марат Ахметов.

Гульнар Гарифуллина