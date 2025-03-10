Представлена архитектура деловой программы KazanForum 2025

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сайте XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет с 13 по 18 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», размещена архитектура деловой программы мероприятия. Главная тема форума в 2025 году – «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества», сообщает фонд «Росконгресс».

Деловая программа KazanForum будет состоять из нескольких тематических треков. Это международное сотрудничество, туризм, транспорт, медицина, экономика, мировые вызовы, исламские финансы и инвестиции, строительство, образование, культура, спорт, индустрия халяль, молодежные предпринимательство и дипломатия и другие. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание.

«Сотрудничество с исламскими государствами в настоящее время является ключевым стратегическим направлением, способным способствовать созданию новой модели международных отношений в многополярном мире. KazanForum в этой связи выступает практической платформой для налаживания взаимодействия и обмена опытом с исламским бизнес-сообществом стран за рубежом. В текущем году программа форума будет включать все направления актуальной повестки и сферы взаимодействия стран исламского мира. Уверен, что работа форума, как всегда, будет содержательной и конструктивной, пройдет в духе открытости и доверия и традиционно откроет путь к реализации множества новых совместных проектов», – заявил советник Президента РФ Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Антон Кобяков.

Участники события встретятся на сессиях, посвященных развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных, культурных и молодежных проектов. Всего в программе – около 120 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

На площадке форума будут организованы страновые круглые столы «Россия – Малайзия» и «Россия – Казахстан», промышленный диалог «Россия – Иран», встреча сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, а также ряд международных встреч разного уровня, среди которых заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Каспийского международного интеграционного клуба «Север – Юг» (клуба «Север – Юг»), встреча Чрезвычайных и Полномочных послов иностранных государств в России, Съезд министров культуры стран ОИС и другие мероприятия.

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo – крупнейшая в РФ международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов. В рамках экономического и научно-технологического сотрудничества на полях форума пройдут двухсторонние деловые встречи компаний России и стран ОИС.

Кроме того, откроется международная торговая ярмарка Kazan Halal Market – крупнейшая в России халяльная торговая площадка, где будут представлены товары от ведущих компаний-производителей стран исламского мира.

«В 2025 году международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в 16-й раз. В современных условиях эта площадка становится всё более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. Это не просто слова, это реальность, подкрепленная цифрами. За прошедший год товарооборот со странами ОИС увеличился на 30%. В этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма», – выразил уверенность председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum – Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо деловой составляющей, участников форума и гостей столицы РТ ожидают насыщенные культурная и выставочная программы: фестиваль кухонь исламских стран и турнир молодых поваров из России и исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, фестиваль восточной культуры Казанского федерального университета, фестиваль благопристойной моды «Modest Fashion Day», фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез», показы спектаклей, выставки в театрах и музеях Казани, товарищеский матч по футболу и многое другое.

Аккредитация представителей средств массовой информации на XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» открыта до 20 апреля на официальном сайте мероприятия.