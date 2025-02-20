Стартовала аккредитация представителей СМИ на KazanForum 2025

С 20 февраля по 20 апреля на официальном сайте ХVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» проводится аккредитация представителей СМИ. Об этом сообщают организаторы события.

Журналисты и блогеры, которые хотят принять участие в освещении мероприятий форума, могут подать заявку через раздел «Пресс-центр» на официальном сайте. С подробными условиями и правилами аккредитации можно ознакомиться по ссылке. Выдача аккредитационных бейджей будет производиться в Казани – при условии подтверждения аккредитации в личном кабинете.

Все время работы форума будет функционировать пресс-центр с зонами для работы и отдыха. Непосредственно в дни мероприятий там будут проводиться пресс-подходы к участникам деловой программы форума. Предусмотрена возможность проведения индивидуальных интервью. Также в личных кабинетах участников будет доступна онлайн-трансляция всех сессий форума.

KazanForum пройдет с 13 по 18 мая 2025 года в международном выставочном центре «Казань Экспо». В 2024 году работу форума освещали 746 российских журналистов и 131 представитель иностранных СМИ.

В рамках KazanForum состоятся такие мероприятия, как заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», пленарное заседание I Международной конференции AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции. Содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству», международный симпозиум «Исламская урбанизированная среда», Форум торгово-промышленных палат Организации исламского сотрудничества, съезд министров культуры стран ОИС. Полная программа доступна на официальном сайте форума.

«В современных условиях эта площадка становится всё более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма», – отмечал ранее Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов.

Оператором по подготовке и проведению KazanForum выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».