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Представлен официальный логотип Года семьи
Оргкомитет Года семьи представил логотип и фирменный стиль, которые разработала команда АНО «Национальные приоритеты».
«Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать её другим поколениям», — рассказала гендиректор АНО, член оргкомитета Года семьи София Малявина.
Она пояснила, что в концепции был использован образ двух соприкасающихся головами лебедей, очертания, повторяющие изгиб шеи пернатых, формируют сердце.
«Они символизируют любовь и преданность, пронесённые сквозь годы», — добавила Малявина.
Цветовое решение перекликается с именными бирками, которые надевают малышам в роддомах сразу после рождения.
22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
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