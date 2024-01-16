Представлен официальный логотип Года семьи

Фото: сайт АНО "Национальные приоритеты"

Оргкомитет Года семьи представил логотип и фирменный стиль, которые разработала команда АНО «Национальные приоритеты».

«Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать её другим поколениям», — рассказала гендиректор АНО, член оргкомитета Года семьи София Малявина.

Она пояснила, что в концепции был использован образ двух соприкасающихся головами лебедей, очертания, повторяющие изгиб шеи пернатых, формируют сердце.

«Они символизируют любовь и преданность, пронесённые сквозь годы», — добавила Малявина.

Цветовое решение перекликается с именными бирками, которые надевают малышам в роддомах сразу после рождения.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.