Представители туротрасли прокачают свои знания в преддверии БРИКС

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани пройдет очное обучение для представителей туристической отрасли Республики Татарстан «Гостеприимство. Перезагрузка-2024. БРИКС». Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Мероприятие пройдет в течение двух дней, 19 и 20 сентября, в гостинице Korston Royal Kazan и рассчитано на 150 участников. Ожидаются приглашенные из российских регионов спикеры, которые в своих выступлениях должны будут рассказать, как надо подготовить руководителей, экскурсоводов и линейного персонала ресторанов и гостиниц к проведению саммита стран БРИКС.

На проведение обучения для представителей туротрасли Татарстана планируется выделить около 2 млн рублей. Заказчиком выступает Государственный комитет РТ по туризму.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. Мэрия Казани сообщала, что за три дня Казань посетят 20 тысяч участников саммита стран БРИКС, а также журналисты, эксперты, волонтеры, сотрудники правопорядка. Для приема гостей в городе будет задействовано более полусотни отелей.

На заседании республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году в начале августа Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание подготовке инфраструктуры гостеприимства, а также обучению персонала гостиниц и повышению его квалификации.