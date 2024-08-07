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Минниханов поручил поработать с персоналом гостиниц в преддверии саммита БРИКС
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание подготовке инфраструктуры гостеприимства, а также обучению персонала гостиниц и повышению его квалификации. Об этом он сказал на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что для этих целей будет организован специальный семинар.
Минниханов подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани состоится через два с половиной месяца, необходимио с большой ответственностью подойти к выполнению оставшихся подготовительных работ. Он также отметил, что через 21 августа в Москве пройдет заседание федерального оргкомитета, в ходе которого будет дана оценка готовности республики.
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