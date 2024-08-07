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Общество 7 августа 2024 12:35

Минниханов поручил поработать с персоналом гостиниц в преддверии саммита БРИКС

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание подготовке инфраструктуры гостеприимства, а также обучению персонала гостиниц и повышению его квалификации. Об этом он сказал на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что для этих целей будет организован специальный семинар.

Минниханов подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани состоится через два с половиной месяца, необходимио с большой ответственностью подойти к выполнению оставшихся подготовительных работ. Он также отметил, что через 21 августа в Москве пройдет заседание федерального оргкомитета, в ходе которого будет дана оценка готовности республики.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.
#саммит БРИКС #Рустам Минниханов #БРИКС
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