Представители Татарстана стали наблюдателями на выборах Президента Узбекистана

Представители Татарстана выступили в качестве международных наблюдателей от России на выборах Президента Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Татарстана в Узбекистане.

В состав делегации вошли в том числе уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представитель Министерства иностранных дел РФ в РТ Радик Вахитов, ректор Российского кооперационного университета и депутат Государственного Совета РТ Алсу Набиева. А также председатель Комиссии Общественной палаты РТ по межэтническим и межконфессиональным отношениям, доктор политических и кандидат социологических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков, заместитель главного редактора журнала «Сююмбике» Рамзия Кашапова и доцент Института психологии и образования КФУ Марина Федоренко.

Наблюдатели из Татарстана посетили избирательные участки и медиацентры Центральной избирательной комиссии Узбекистана в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Они ознакомились с технологическими возможностями, новшествами и порядком проведения выборов Президента Республики Узбекистан.

Помимо прочего, представители Татарстана провели различные встречи и переговоры, обсудили взаимодействие в международных отношениях, экономике и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В частности, омбудсмен РТ Сария Сабурская провела встречу с уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека Ферузой Эшматовой, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Ректор Российского кооперационного университета Алсу Набиева в свою очередь подписала меморандум о взаимопонимании с ректором Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми Бахтиёром Махкамовым. Прозвучали пожелания о дальнейшем тесном сотрудничестве в подготовке кадров, информатизации и цифровизации образования, а также об обмене преподавателями для повышения квалификации.

В завершении поездки татарстанские наблюдатели провели встречу с представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдаром Ахтареевым.

На выборах Президента Республики Узбекистан победил действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. С победой его поздравил российский лидер Владимир Путин.