Омбудсмены Татарстана и Узбекистана обсудили президентские выборы в РУ

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская провела встречу со своей коллегой из Узбекистана Ферузой Эшматовой. Главной темой обсуждения стали президентские выборы, прошедшие в Узбекистане 24 октября, сообщает пресс-служба представительства РТ в республике.

Сария Сабурская принимала участие в выборах в качестве международного наблюдателя. Омбудсмены обменялись мнениями, касающимися условий, созданных во время голосования на избирательных участках, в том числе итоги мониторинга наблюдателей от Татарстана. Так, представители республики дали рекомендации по созданию дополнительных условий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Татарстанский омбудсмен отметила, что не обнаружила нарушений в ходе выборов, и заявила, что они проходили открыто, прозрачно и в соответствии с ковидными ограничениями, введенными в Узбекистане.

«Наряду с пришедшими на избирательный участок также наблюдала за созданными условиями, предоставлением мобильных урн для голосования также для тех, кто заболел, созданием определенных условий для людей с ограниченными возможностями, наличием электронных списков избирателей, SMS-сообщений на мобильных телефонах и обширного освещения избирательного процесса в СМИ», — рассказала она.

Также уполномоченные обсудили реформы, проводящиеся в Узбекистане в области прав человека, обеспечения гендерного равенства, создания благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями. В заключение Сария Сабурская выразила готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и совместной работе в сфере прав человека.