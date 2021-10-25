Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах Президента Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Шавкату Мирзиёеву, победившему на выборах Президента Республики Узбекистан. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что Мирзиёев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать практическое сотрудничество в различных сферах, конструктивно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что эти цели в полной мере отвечают интересам дружественных народов России и Узбекистана по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Выборы Президента Узбекистана прошли в республике 24 октября. Победителем стал кандидат от правящей либерально-демократической партии Шавкат Мирзиёев, который баллотировался на второй срок.