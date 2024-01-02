Представитель ВСУ: На Западе молчат о передаче Киеву истребителей F-16

На сегодняшний день на Западе не идет никаких разговоров о конкретных сроках предоставления Киеву обещанных ранее истребителей F-16 американского производства. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», сообщает РИА Новости.

«Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи самолетов речи не идет», — ответил представитель командования украинской авиации на вопрос, существуют ли какие-то четкие сроки, в которые Киев может получить новые истребители.

Ранее американский журнал Newsweek, сославшись на источник в Вашингтоне, написал, что Украина уже могла получить первые истребители F-16.

Еще летом 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Украине истребителей F-16 Fighting Falcon будет зависеть от ситуации на поле боя. Позднее на Западе признали, что Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте и контрнаступление ВСУ не достигло целей.