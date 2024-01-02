Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Представитель ВСУ: На Западе молчат о передаче Киеву истребителей F-16
На сегодняшний день на Западе не идет никаких разговоров о конкретных сроках предоставления Киеву обещанных ранее истребителей F-16 американского производства. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», сообщает РИА Новости.
«Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи самолетов речи не идет», — ответил представитель командования украинской авиации на вопрос, существуют ли какие-то четкие сроки, в которые Киев может получить новые истребители.
Ранее американский журнал Newsweek, сославшись на источник в Вашингтоне, написал, что Украина уже могла получить первые истребители F-16.
Еще летом 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Украине истребителей F-16 Fighting Falcon будет зависеть от ситуации на поле боя. Позднее на Западе признали, что Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте и контрнаступление ВСУ не достигло целей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»