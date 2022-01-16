Представитель ВОЗ заявила о пике пандемии Covid-19 в России

Россия продолжает находиться на пике пандемии коронавируса Covid-19. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Вуйнович обратила внимание на то, специалисты отмечают снижение уровня смертности при распространении омикрон-штамма коронавируса по сравнению с предшествовавшей ему «дельтой».

«<…> но это не значит, что он (вариант „омикрон“ — прим. Т-и) несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», — напомнила при этом представитель ВОЗ.

За последние сутки число официально зарегистрированных новых случаев коронавируса в России увеличилось на 14,1%. Covid-19 заболели 27 129 жителей страны по сравнению с 23 820 днем ранее.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.