Представитель РФ при ООН заявил, что США блокируют попытки запретить биооружие

США специально блокируют все попытки укрепить Конвенцию о запрете использования и разработки биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши инициативы дополнить меры доверия КБТО формой отчетности о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории американские представители также отвергли. То есть США умышленно блокируют попытки укрепить режим КБТО, нацеленный на то, чтобы он позволял эффективно выполнять положения конвенции», — отметил Небезня на заседании Совбеза Всемирной организации.

Он обратил внимание на то, что Россия предоставит ООН материалы для расследования дела о создании военно-биологического оружия на территории Украины, так как уже накоплен значительный объем сведений, которые указывают на нарушение США соответствующих международных договоренностей.

«С учетом того, что американская сторона отказывается от какой-либо конструктивной дискуссии по этой теме, мы планируем задействовать механизмы, предусмотренные в статье 5 и 6 КБТО. Как только работа по сбору материалов будет завершена, мы представим их Совету для проведения расследования», — подчеркнул постпред РФ, добавив, что российская сторона надеется, что военно-биологическую деятельность, которая угрожает международному миру и безопасности, удастся присечь навсегда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Позже Минобороны РФ выяснило, что американские власти вложили более 200 миллионов долларов в украинские лаборатории, где велась работа над военно-биологическими проектами.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно расположены биологические лаборатории и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в Россию материалов, которые накопились на объектах во время исследований.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, согласно Конвенции о запрете на разработку, производство и накопление запасов биологического и токсинного оружия, российская сторона требует изучить этот вопрос.