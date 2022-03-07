Минобороны РФ: В украинских биолабораториях работали с возбудителями сибирской язвы, чумы

Биолаборатории во Львове работали с возбудителями сибирской язвы, чумы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», — рассказал он.

В результате анализа актов уничтожения стало известно, что во Львове более 320 емкостей было ликвидировано — из них более 200 содержали возбудитель лептоспироза, 30 — туляремии, пять — с чумой.

По словам Кириллова, кураторы из Пентагона понимают, что, если эти коллекции попадут к российским экспертам, с большой долей вероятности подтвердится нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Украиной и Соединенными Штатами.

«Только этим можно объяснить спешку с которой проводилось ликвидационное мероприятие», — цитирует ТАСС Кириллова.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.