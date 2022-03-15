Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине

В рамках Конвенции о запрете на разработку, производство и накопление запасов биологического и токсинного оружия Россия требует изучить вопрос о биолабораториях, которые были обнаружены на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия», — сказал он во время переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

По словам Лаврова, Россия намерена добиться того, чтобы США перестали игнорировать предложение о необходимости создать специальный механизм верификации в рамках конвенции. Причем эта инициатива была озвучена Москвой еще 20 лет назад.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим.

Во время операции Минобороны РФ заявило, что американские власти вложили более 200 миллионов долларов в украинские лаборатории, где велась работа над военно-биологическими проектами.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине расположены американские биологические лаборатории и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в Россию материалов, которые накопились на объектах биологических исследований.